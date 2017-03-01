Дональд Трамп попросил у конгресса США 1 трлн долларов на восстановление инфраструктуры страны

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Для запуска новой программы по обновлению инфраструктуры в США потребуется 1 трлн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего обращения к конгрессу США.

Он попросил конгрессменов одобрить новый план, который включает в себя реновацию транспортной инфраструктуры.

Трамп отметил, что Америка потратила примерно 6 трлн долларов на ведение военных действий на Ближнем Востоке, в то время как инфраструктура страны разрушается. По его словам, важность новой программы заключается и в том, что с ее помощью миллионы американцев смогут получить новую работу.

Он также сообщил о подготовке проекта, связанного со значительным снижением налогового бремени налогоплательщиков среднего класса, а также налога на прибыль корпораций.

Между тем в своем недавнем интервью CNBC известный швейцарский инвестор Марк Фабер заявил, что решения Дональда Трампа и его администрации неизбежно приведут к печатанию новых долларов. Он подчеркивает, что подобная политика, скорее всего, приведет к росту цен на сырье.