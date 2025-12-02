Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек должностных лиц страховой компании Atəşgah Sığorta к административной ответственности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, должностные лица нарушили требования статьи 78 закона "О страховой деятельности" и в соответствии со статьей 462.1 Кодекса об административных правонарушениях оштрафованы на 300 манатов.