Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 12:05
    Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек должностных лиц страховой компании Atəşgah Sığorta к административной ответственности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, должностные лица нарушили требования статьи 78 закона "О страховой деятельности" и в соответствии со статьей 462.1 Кодекса об административных правонарушениях оштрафованы на 300 манатов.

    ЦБА Atəşgah Sığorta должностные лица штраф
    "Atəşgah Sığorta"nın vəzifəli şəxsləri 300 manat cərimələnib
    Elvis

    Последние новости

    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    12:12

    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

    Инфраструктура
    12:07

    Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

    Бизнес
    12:05

    Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

    Финансы
    11:53

    ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям

    Финансы
    11:47

    Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВП

    Финансы
    11:45

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

    Внешняя политика
    11:40

    Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:38

    В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ

    ИКТ
    Лента новостей