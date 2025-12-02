İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Atəşgah Sığorta"nın vəzifəli şəxsləri 300 manat cərimələnib

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:44
    Atəşgah Sığortanın vəzifəli şəxsləri 300 manat cərimələnib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Atəşgah Sığorta" ASC-nin vəzifəli şəxslərini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, vəzifəli şəxslər "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 78-ci maddəsinin tələblərini pozublar. Odur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 462.1-ci maddəsinə əsasən, onlar 300 manat cərimə ediliblər.

