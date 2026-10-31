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    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əsgəri şəhid olub

    Region
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:56
    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əsgəri şəhid olub

    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əsgəri şəhid olub.

    "Report" "Haberglobal"a istinadən xəbər verir ki, Hakkari vilayətinin Yüksekova rayonunda sərhəd pozuntusu ilə bağlı əməliyyatda güllə yarası alan əsgər Yusuf Sair Ünlü şəhid olub.

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilib ki, oktyabrın 31-də 7-ci Sərhəd Briqadasının Hakkarinin Yüksekova rayonunda sərhəd pozuntusu hadisəsinə müdaxilə zamanı açılan atəşdən yaralanan silahdaş, müqaviləli piyada əsgər Yusuf Sait Ünlü helikopterlə Hakkari xəstəxanasına çatdırılıb.

    Lakin həkimlərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o, şəhid olub.

    Türkiyə Silahlı Qüvvələri Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Hakkaridə əməliyyat keçirilib
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