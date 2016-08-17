На страховом рынке Азербайджана осуществлен очередной трансфер должностного лица

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Глава Службы внутреннего аудита ОАО Ata Insurance Кянан Ганиев покинул пост. Об этом сообщили Report в компании.

По информации, на его место пока нет назначения.

К.Ганиев предположительно возглавит Службу внутреннего аудита ОАО Azerbaijan İndustry Insurance. Однако новое назначение должно быть согласовано с Палатой надзора за финансовыми рынками. Палата рассмотрит данный вопрос в течение ближайшей недели.

Напомним, что Ata Insurance функционирует с 2004 года и входит в ООО AtaHolding. Его уставный капитал равен 10 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 400 тыс. акций с номинальной стоимостью 25 манатов каждая. Холдинг владеет 100%-ным пакетом акций.

Azerbaijan İndustry Insurance основан в 2008 году и входит в ООО Azersun Holding. Компания является правопреемником ООО Cİ Sigorta, начавшего деятельность на рынке в 1996 году. Уставный капитал компании равен 11 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 5 тыс. акций с номинальной стоимостью 2 200 манатов каждая. ООО Anadolu İnvestment Company владеет 75%, ОАО Azerbaijan İndustry Bank – 25% акций.