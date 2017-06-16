Долю закрытого азербайджанского банка в Бакинской фондовой бирже выставят на продажу

United Credit Bank контролирует 4,76% акций БФБ

16 июня, 2017 10:46

© Report https://report.az/storage/news/9465d0ed53089a8b8928345773102f4b/1453d379-6bae-423c-bef9-68636ab93001_292.jpg Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) готовится выставить на продажу долю ОАО United Credit Bank (UCB) в Бакинской фондовой бирже (БФБ). Об этом сообщил Report исполнительный директор фонда Азад Джавадов. По информации, данный вопрос стал предметом обсуждения на прошедшем 14 июня традиционном собрании акционеров БФБ. Представителю ADIF предложено начать соответствующие юридические процедуры и предложить долю UCB другим акционерам. Напомним, что лицензия UCB аннулирована в январе прошлого года. Банк контролирует 4,76% акций БФБ.

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