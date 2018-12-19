Доля участия Азербайджана в АБИИ сократилась

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сократилась на 0,0005 процентных пункта и составила 0,2642%.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, это связано с ратификацией членства Алжира, Ганы, Ливии, Марокко, Сербии и Того в АБИИ.

По информации, право голоса официального Баку также снизилось на 120 голосов или 2,28%. Сейчас право голоса Азербайджана равно 5 135 голосам или 0,4545%, что означает понижение на 0,0115 п.п.

Долевое участие Азербайджана в банке в номинальном выражении не изменилось и сохранилось на уровне 254,1 млн. долларов.

Отметим, что сегодня ратифицировано членство в АБИИ Алжира, Ганы, Ливии, Марокко, Сербии и Того.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.