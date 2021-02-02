Доля трансферта ГНФАР в госбюджете будет сокращена

Поскольку национальная экономика Азербайджана является составной частью мировой экономики, она подвержена внешнему влиянию

Поскольку национальная экономика Азербайджана является составной частью мировой экономики, она подвержена внешнему влиянию.

Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в связи с этим в долгосрочной перспективе должна быть усилена устойчивость экономики к внутренним и внешним воздействиям, укреплена макроэкономическая стабильность. В целях укрепления макроэкономической стабильности и устойчивости в стране должна быть сформирована фискальная рамка, основанная на бюджетном правиле в соответствии с новыми реалиями.

"Только диверсифицированная экономика может быть устойчивой. Для этого необходимо достичь увеличения доли ненефтяного сектора в экономике.

Одним из столпов устойчивости к внешним воздействиям являются валютные резервы государства, а другим - упорядоченные заимствования. Для поддержания стабильного уровня валютных резервов доля трансферта из Государственного нефтяного фонда в госбюджет должна постепенно сокращаться. Совокупный долг должен служить макроэкономической стабильности, в том числе стабильности государственного бюджета. Управление внутренним долгом должно поддерживать развитие финансовых рынков в стране, сохранять устойчивый уровень внешнего госдолга, усиливать контроль за заимствованиями госкомпаний и организовывать на этой основе управление долгами государственного и квазигосударственного секторов.