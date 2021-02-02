Доля трансферта ГНФАР в госбюджете будет сокращена

Поскольку национальная экономика Азербайджана является составной частью мировой экономики, она подвержена внешнему влиянию.
Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, в связи с этим в долгосрочной перспективе должна быть усилена устойчивость экономики к внутренним и внешним воздействиям, укреплена макроэкономическая стабильность. В целях укрепления макроэкономической стабильности и устойчивости в стране должна быть сформирована фискальная рамка, основанная на бюджетном правиле в соответствии с новыми реалиями.
"Только диверсифицированная экономика может быть устойчивой. Для этого необходимо достичь увеличения доли ненефтяного сектора в экономике.
Одним из столпов устойчивости к внешним воздействиям являются валютные резервы государства, а другим - упорядоченные заимствования. Для поддержания стабильного уровня валютных резервов доля трансферта из Государственного нефтяного фонда в госбюджет должна постепенно сокращаться. Совокупный долг должен служить макроэкономической стабильности, в том числе стабильности государственного бюджета. Управление внутренним долгом должно поддерживать развитие финансовых рынков в стране, сохранять устойчивый уровень внешнего госдолга, усиливать контроль за заимствованиями госкомпаний и организовывать на этой основе управление долгами государственного и квазигосударственного секторов.