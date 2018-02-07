Доля "теневой экономики" в Азербайджане постепенно сокращается

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Средний показатель "теневой экономики" в Азербайджане в 1991-2015 годах составил 52,19%.

Как сообщает Report, данные опубликованы в отчете Международного валютного фонда (МВФ) "Теневые экономики: что мы узнали за последние 20 лет".

Согласно исследованию, проведенному в 158 странах, доля "теневой экономики" в Азербайджане в 1991 году составила 54,69%. Максимальное значение отмечалось в 1994 году (64,66%), а в 2014 году оно упало до 42,15%, что является минимумом за 25-летний период исследования. Следует отметить, что в 2015 году этот показатель вырос до 43,66%.

В 1991-2015 годах средний показатель "теневой экономики" в Грузии составил 64,87%, а в 2015 году - 53,07%.

В Иране средний показатель за 25 лет составил 17,88%, в 2015 году - 18,38%, в Казахстане соответственно 38,88% и 32,82%, в России - 38,42% и 33,72%, в Турции - 31,38% и 27,43%.

Отметим, что самые низкие показатели "теневой экономики" в 1991-2015 годах отмечались в Швейцарии (7,24% и 6,94%).