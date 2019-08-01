Микаил Джаббаров: Доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях достигла 70,1%

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В первом полугодии этого года Министерство налогов Азербайджана обеспечило поступление в сводный бюджет 4,954 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр налогов Микаил Джаббаров на совещании при президенте Ильхаме Алиеве.

"Из них 3,633 млрд - это налоги и государственные пошлины, 1,321 млрд – взносы по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы. Сборы по налогам составили 108,8%, по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы - 112,5% и 116% соответственно", - сказал он.

М. Джаббаров также отметил, что доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях достигла 70,1%: "Это значительный рост по сравнению с показателем в 65,8% за 2018 год. В целом темпы роста доходов ненефтяного сектора составили 14,3%. Это превышает темпы роста соответствующего сектора экономики, мы уже выполнили годовой прогноз на 51,1%. В ненефтяном секторе доля частного сектора очень высока - 77%. В результате налоговых реформ было отмечено значительное увеличение количества трудовых договоров. За последние 6 месяцев было зарегистрировано в общей сложности 101 тыс. новых трудовых договоров, из них 77 тыс. - в частном ненефтяном секторе. Благодаря только этой налоговой льготе в распоряжении граждан осталось 150 млн манатов, которые ранее уплачивались в качестве налога".

Кроме того, по его словам, количество выездных налоговых проверок сократилось в 2,7 раза по сравнению с 2018 годом и в 6 раз по сравнению с 2017 годом.