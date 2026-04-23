Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР превысила 71%

По состоянию на 1 апреля этого года инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) оценивается в $73 млрд 515,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, это на $11 млрд 65,7 млн, или на 17,7%, больше по сравнению с 1 апреля прошлого года.

Согласно данным фонда, в настоящее время 71,1% инвестпортфеля ГНФАР ($52 млрд 238,7 млн) номинированы в долларах, что на 5 процентных пунктов больше по сравнению с показателем годом ранее.

Взамен доля евро в инвестиционном портфеле снизилась на 4,5 п.п. до 16,9 % ($10 млрд 845,5 млн).

В отчетном периоде доля британского фунта в портфеле снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 4,8% ($2 млрд 260,3 млн), доля китайского юаня снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 2,3% ($11 млрд 515,6 млн), доля японской иены осталась без изменений и составила 1,3% ($154 млн 867,4 тыс.), а доля других иностранных валют также осталась без изменений и составила 3,6% (в долларовом эквиваленте $2 млрд 690,1 млн).