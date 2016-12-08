Доллар в Турции резко подешевел

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции за последние четыре дня упал на 6,11% - до 3,38 TRY/USD с 3,60 TRY/USD. Как сообщает Report, причина заключается в попытке банкиров и инвестиционных фондов реализовать прибыль после того, как за последние два месяца доллар в Турции подорожал на 20%. Ожидается, что к концу года курс доллара превысит отметку в 3,40 лир и сбалансируется в диапазоне 3,40-3,50 TRY/USD.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) ожидается принятие решения о продлении программы монетарного стимулирования, что приведет к подорожанию доллара по отношению к евро. В результате процесс обесценивания валют развивающихся стран, включая Турцию, продолжится. В следующем году в Турции прогнозируется рост курса до 4 TRY/USD.

Напомним, что вчера, 7 декабря, международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу турецких банков на 2017 год на "негативный" со "стабильного". Агентство обосновало это "негативным" прогнозом по рейтингу 80% банков страны. Эксперты агентства считают, что валютные кредиты в большом объеме создают риски для рефинансирования банков. В то же время прогнозируется рост доли проблемных кредитов Турции на начало 2017 года до 4% с 3,3% на 1 октября 2016 года.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что с повышением учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США условия финансирования в мире будут все более ужесточаться. Таким образом, Турция столкнется с трудностями и высокими процентными ставками в рефинансировании старых задолженностей и внешних заимствованиях. В результате спрос на валюту на внутреннем рынке еще больше увеличится. Если добавить к этому увеличение оттока капитала из Турции вследствие повышения интереса к облигациям США, рост курса доллар/лира неизбежен.