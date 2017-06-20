Доллар в России стремительно дорожает

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На рынке наличной валюты России курс доллара превысил отметку в 59 рублей. Это максимальное значение за последние три месяца (59,3 RUB/USD).

Как сообщает Report, доллар подорожал в связи с падением цен на нефть более чем на 2%, а также с укреплением курса доллара на глобальном валютном рынке.

Аналитическая группа Report прогнозирует продолжение этих процессов в ближайшие дни, вследствие чего курс доллара в России пробьет отметку в 60 RUB/USD. Это в свою очередь усилит давление на азербайджанский манат.