​Доллар в России стремительно дорожает

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Если биржевой курс доллара в России преодолеет психологическую отметку в 72 RUB/USD, к которой приблизился уже в третий раз в течение 2015 года, то постепенно достигнет 80 RUB/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что хотя 26 января и 24 августа биржевой курс доллара вырос до 72 RUB/USD, однако впоследствии снизился. Сейчас курс достиг 72,2 RUB/USD и вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим рабочим днем 25 декабря.

"Рубль достигнет отметки в 80 RUB/USD. Напомним, что 15 декабря 2014 года курс на рынке вырос до 80 RUB/USD. Не стоит забывать, что ослабление рубля окажет негативное воздействие на азербайджанский манат", - отметили аналитики Report.