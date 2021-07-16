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Доллар укрепляется после выхода статистики по США

Доллар укрепляется после выхода статистики по США Трейдеры оценивают статистику по США и Европе, а также продолжают отыгрывать заявления главы ФРС Джерома Пауэлла
Финансы
16 июля 2021 г. 19:51
Доллар укрепляется после выхода статистики по США

Доллар укрепляется в пятницу вечером, — трейдеры оценивают статистику по США и Европе, а также продолжают отыгрывать заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 18.33 (по бакинскому времени) курс евро к доллару снижался до 1,1805 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара США за евро. Курс доллара к иене рос до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 92,72 пункта.

Американскую валюту отчасти поддержала статистика по США. Так, объем розничных продаж в стране в июне неожиданно вырос на 0,6% по сравнению с маем, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,4%. Показатель снижения мая был пересмотрен до 1,7% с 1,3%.

Вместе с этим индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, неожиданно опустился до 80,8 пункта с 85,5 пункта месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали рост до 86,5 пункта.

Трейдеры обратили внимание и на статистику по еврозоне. Инфляция в регионе в июне, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Профицит торгового баланса еврозоны в мае неожиданно снизился до 7,5 миллиарда евро с 10,9 миллиарда в апреле.

Рынки также продолжают отыгрывать заявления главы ФРС США, сделанные в среду и четверг. Пауэлл, в частности, сказал, что до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики, еще далеко. Это ослабило опасения по возможному ужесточению монетарной политики.

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