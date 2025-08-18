О нас

Доллар укрепился к иене на ожидании выступления главы ФРС США

Финансы
18 августа 2025 г. 09:53
Стоимость доллара по отношению к иене растет, при этом снизилась к евро на ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к иене вырос до 147,45 иены со 147,20 иены на предыдущем закрытии.

Курс евро в то же время повысился до $1,1702 с уровня прошлого закрытия в $1,1698. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вырос на символические 0,02% - до 97,87 пункта.

