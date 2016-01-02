Доллар рекордно вырастет в 2016 году - Bloomberg

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Эксперты Bloomberg провели исследование, согласно которому в 2016 году курс доллара США вырастет ко всем основным конкурентам, кроме канадского доллара, британского фунта стерлингов и норвежской кроны, информирует Report со ссылкой на Корреспондент.нет.

Сильнее всего упадут курсы новозеландского и австралийского долларов, а также швейцарского франка (на 5,5-8%).

Кроме того, по отношению к американской валюте также снизится стоимость датской и шведской крон (примерно на 5%), японской иены (примерно на 3,5%), евро (почти на 3%).

По их мнению, ожидаемое укрепление доллара связано с принятым в середине декабря 2015 года решением ФРС США о повышении ключевой ставки. Оно было принято впервые за девять лет.

Эксперты считают, что в случае продолжения экономического роста в 2016 году ставка может быть повышена еще четырежды.

"Ни одна другая страна не сможет ответить тем же. Поэтому доллар, скорее всего, вырастет по отношению к большинству валют", - считает главный валютный стратег нью-йоркской Brown Brothers Harriman & Co Марк Чандлер.

Эксперты отмечают, что после отмены в 1971 году золотого стандарта доллар переживал два крупных ралли, в ходе которых стоимость валюты росла на протяжении нескольких лет подряд.

Первое из них длилось с 1979 по 1984 год, усилившись после того, как президентом США стал сокративший налоги Рональд Рейган, а второе пришлось на последние пять лет экономического роста во время правления Билла Клинтона.

Напомним, в конце лета этого года доллар пережил падение максимальными темпами с 2009 года.