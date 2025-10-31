Доллар подорожал к иене на данных о безработице в Японии

Стоимость доллара к иене выросла на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к иене снизился до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.

В то же время курс евро к доллару увеличился до $1,1570 с $1,1565 за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.