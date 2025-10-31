Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Доллар подорожал к иене на данных о безработице в Японии

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 10:16
    Доллар подорожал к иене на данных о безработице в Японии

    Стоимость доллара к иене выросла на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс доллара к иене снизился до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.

    В то же время курс евро к доллару увеличился до $1,1570 с $1,1565 за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.

    курс доллара курс валют безработица Япония курс иены

    Последние новости

    10:44
    Фото

    Госслужба: Универмаг "Москва" рискует утратить свою аутентичную ценность

    Kультурная политика
    10:40

    Нефть подешевела перед выходом данных о буровых установках в США

    Энергетика
    10:30

    Виктор Ляшко: Хаб в Украине обеспечит выход азербайджанских компаний на рынки Европы

    Внешняя политика
    10:28

    СМИ: США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште

    Другие страны
    10:24

    Дьёдонне Квебе-Кимпеле: Бельгийские колонизаторы применяли пытки и калечили детей в ДР Конго

    Внешняя политика
    10:16

    Доллар подорожал к иене на данных о безработице в Японии

    Финансы
    09:59

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического роста

    ИКТ
    09:59

    В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    09:56

    Аббас Аббасов: Факты бельгийского колониализма невозможно стереть из истории

    Внешняя политика
    Лента новостей