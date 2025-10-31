Доллар подорожал к иене на данных о безработице в Японии
Финансы
- 31 октября, 2025
- 10:16
Стоимость доллара к иене выросла на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара к иене снизился до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.
В то же время курс евро к доллару увеличился до $1,1570 с $1,1565 за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.
Последние новости
10:44
Фото
Госслужба: Универмаг "Москва" рискует утратить свою аутентичную ценностьKультурная политика
10:40
Нефть подешевела перед выходом данных о буровых установках в СШАЭнергетика
10:30
Виктор Ляшко: Хаб в Украине обеспечит выход азербайджанских компаний на рынки ЕвропыВнешняя политика
10:28
СМИ: США отменили встречу Трампа и Путина в БудапештеДругие страны
10:24
Дьёдонне Квебе-Кимпеле: Бельгийские колонизаторы применяли пытки и калечили детей в ДР КонгоВнешняя политика
10:16
Доллар подорожал к иене на данных о безработице в ЯпонииФинансы
09:59
Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического ростаИКТ
09:59
В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНОВ регионе
09:56