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Доллар подорожал к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле

Доллар подорожал к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле Стоимость доллара повыcилась к евро и иене на фоне ожиданий сведений по дальнейшим торговым переговорам США со странами-партнерами.
Финансы
22 июля 2025 г. 10:19
Доллар подорожал к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле

Стоимость доллара повыcилась к евро и иене на фоне ожиданий сведений по дальнейшим торговым переговорам США со странами-партнерами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару опустился до $1,1688 с уровня прошлого закрытия в $1,1696 за евро, курс доллара к иене поднимался до 147,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 97,94 пункта.

Внимание аналитиков сосредоточено на дальнейшем развитии переговоров США и их торговых партнеров относительно импортных пошлин. Наибольшую важность с точки зрения глобальных перспектив представляют собой сделки Соединенных Штатов с Евросоюзом и Японией.

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