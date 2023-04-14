Доллар подешевел к мировым валютам

Стоимость доллара в пятницу утром снизилась к другим основным мировым валютам, включая евро и иену.

Стоимость доллара в пятницу утром снизилась к другим основным мировым валютам, включая евро и иену.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Статистика о замедлении инфляции в США поддержала ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может ослабить монетарную политику и завершить цикл повышения ставки.

Курс евро к доллару вырос до 1,107 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1044 доллара, курс доллара к иене - снизился до 132,38 иены со 132,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сократился на 0,18%, до 100,83 пункта.

С начала недели индекс доллара опустился на 1,25%, а курс евро к доллару вырос на 1,6%.

Годовая инфляция в США за март замедлилась до 5% с 6% в феврале, что оказалось ниже прогноза в 5,2%, стало известно ранее на неделе. Показатель остается выше целевого уровня в 2%, но при этом является минимальным с мая 2021 года. Статистика отразилась на ожиданиях вокруг политики Федрезерва, который с прошлого года повышает ставку из-за высокой инфляции. Традиционно "голубиные" настроения сдерживают американскую валюту.