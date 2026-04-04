    Происшествия
    • 04 апреля, 2026
    • 09:48
    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями, призвав соблюдать соответствующие правила безопасности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

    Отмечается, что для защиты от подтоплений, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, а также от селей и наводнений рекомендуется держаться подальше от опасных территорий, при столкновении с такой угрозой немедленно подняться на ближайшую возвышенность, выполнять все рекомендации спасателей.

    "Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, которые создает сильный ветер при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцы маломерных судов должны учитывать, что в такую погоду выход в море запрещен", - подчеркнули в ведомстве.

    Министерство отметило, что для защиты от ударов молний необходимо отключить электрические приборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарная сеть, мобильный, таксофон и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к электрическим линиям, молниеотводам, водосточным желобам и антеннам.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Неблагоприятные погодные условия
    FHN gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

