Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне тумана

Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей к предельной осторожности на фоне туманной погоды, наблюдаемой в настоящее время в столице и ряде регионов Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, подобные погодные условия значительно снижают дальность видимости на дорогах, что повышает риск возникновения ДТП.

Водителям рекомендовано перед началом движения проверить исправность противотуманных фар и систем освещения, выбирать скорость в соответствии с текущими условиями видимости, избегать резких маневров и обгонов, а также соблюдать необходимую дистанцию. В случае остановки или аварии водители должны использовать аварийные огни и предупреждающие знаки.

В дорожной полиции также призвали пешеходов соблюдать осторожность, переходить дорогу только по установленным переходам.

"Невнимательность и безответственное поведение участников дорожного движения в условиях ограниченной видимости могут привести к тяжелым ДТП", - добавили в ведомстве.