    Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне тумана

    Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей к предельной осторожности на фоне туманной погоды, наблюдаемой в настоящее время в столице и ряде регионов Азербайджана.

    Как сообщили Report в ведомстве, подобные погодные условия значительно снижают дальность видимости на дорогах, что повышает риск возникновения ДТП.

    Водителям рекомендовано перед началом движения проверить исправность противотуманных фар и систем освещения, выбирать скорость в соответствии с текущими условиями видимости, избегать резких маневров и обгонов, а также соблюдать необходимую дистанцию. В случае остановки или аварии водители должны использовать аварийные огни и предупреждающие знаки.

    В дорожной полиции также призвали пешеходов соблюдать осторожность, переходить дорогу только по установленным переходам.

    "Невнимательность и безответственное поведение участников дорожного движения в условиях ограниченной видимости могут привести к тяжелым ДТП", - добавили в ведомстве.

    Главное управление Государственной дорожной полиции Дорожная полиция Азербайджана Туманная погода Нарушение ПДД
    Yol polisi mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей