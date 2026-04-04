    Yol polisi mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) Azərbaycanın bəzi bölgələrində, o cümlədən paytaxtda hazırda müşahidə edilən dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a BDYPİ-dən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, belə hava şəraiti yollarda görünüş məsafəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və bu da yol-nəqliyyat hadisələrinin başvermə riskini artırır.

    Bu şəraitdə hərəkət iştirakçılarının diqqətli və məsuliyyətli davranması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Sürücülərə hərəkətə başlamazdan əvvəl duman faralarının və işıqlandırma sistemlərinin sazlığını yoxlamaq, sürəti mövcud görünüş şəraitinə uyğun seçin, qəfil manevr və ötmələrdən çəkinmək tövsiyə olunub:

    "Ara məsafəni qoruyun. Dayanma və ya qəza zamanı qəza işıqlarından və xəbərdaredici nişanlardan istifadə edin".

    Piyadalara müraciətdə vurğulanıb ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçmək lazımdır.

    "Yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmayın. Nəzərə alın ki, belə şəraitdə sürücünün piyadanı görməsi çətinləşir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi diqqətə çatdırır ki, məhdud görünüş şəraitində yol hərəkəti iştirakçılarının diqqətsizliyi və məsuliyyətsiz davranışı ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb ola bilər. Belə şəraitdə diqqətli və məsuliyyətli davranmaq, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmək həyati əhəmiyyət daşıyır", - məlumatda vurğulanıb.

    Дорожная полиция призвала водителей к предельной осторожности на фоне тумана

    Son xəbərlər

    19:50

    Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdır

    Digər ölkələr
    19:45

    Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:41

    İran ordusu ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib

    Region
    19:35

    Tramp neft və pula görə İranla müharibəni davam etdirmək istədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:34

    Rusiyada futbol matçı zamanı tribunada azarkeş həyatını itirib

    Futbol
    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti