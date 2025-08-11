Доллар подешевел к мировым валютам на данных из США и Европы

Доллар подешевел к остальным мировым валютам в понедельник днем, рынки ожидают важные макроэкономические данные из США и Европы на текущей неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару повысился до $1,1656 с уровня прошлого закрытия в $1,164 за евро. Курс доллара к иене опустился до 147,5 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,73 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,01%, до 98,17 пункта.

Торги в Японии закрыты в понедельник в связи с выходным днем, что может повлиять на объем торгов.

На вторник запланирована публикация статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в июле ускорили рост до максимальных с февраля 2,8% после 2,7% в июне, ускорение годовой базовой инфляции ожидается до 3% с 2,9% ранее.

Статистика может повлиять на ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 88% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%. На конец года аналитики в основном закладывают ставку в 3,5-3,75% (46,4% экспертов) или 3,75-4% (42,3%).