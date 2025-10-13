Доллар подешевел к евро и иене на ожидании решений США и Китая
- 13 октября, 2025
- 10:01
Стоимость доллара выросла к евро и иене на ожидании решений США и Китая относительно торговых отношений между странами.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару снизился до $1,1617 с уровня прошлого закрытия в $1,162 за евро, курс доллара к иене поднялся до 151,83 иены с уровня прошлого закрытия в 151,18 иены за доллар.
А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на символические 0,05% - до 98,93 пункта.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
