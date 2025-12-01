Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Доллар подешевел к другим мировым валютам в начале зимних торгов

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 09:30
    Доллар подешевел к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в начале первых зимних торгов, в то время как аналитики оценивают возможный уровень учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. Курс евро к доллару увеличился до $1,1600 с уровня прошлого закрытия в $1,1595 за евро, курс доллара к иене снизился до 155,47 иены с уровня прошлого закрытия в 156,10 иены за доллар.

    А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,03% - до 99,43 пункта. Аналитики продолжают оценивать возможную степень снижения учетной ставки ФРС. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,4% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.

