Доллар начал дешеветь

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Индекс потребительских цен в США в июле показал рост на 0,1%.

Как сообщает Report, по результатам опросов, большинство аналитиков ожидали рост на 0,2%. В итоге вероятность повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) к концу 2017 года снизилась. А это, в свою очередь, привело к снижению курса доллара на глобальном рынке валюты. Так, курс доллара к евро вырос на 0,5% и превысил уровень 1,18, установившись на отметке 1,1830 USD/EUR.

Аналитическая группа Report полагает, что курс доллара будет двигаться в диапазоне 1,15-1,20 USD/EUR до конца года: "Удешевление доллара приведет впоследствии к росту инфляции в США, и с 2018 года доллар вновь начнет укрепляться".