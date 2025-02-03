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Доходы владельцев облигаций SOCAR превысили $14 млн

Доходы владельцев облигаций SOCAR превысили $14 млн 3 февраля на счета держателей облигаций SOCAR зачислена первая в 2025 году купонная выплата в размере 1 млн 125 тыс. долларов США.
Финансы
3 февраля 2025 г. 14:40
Доходы владельцев облигаций SOCAR превысили $14 млн

3 февраля на счета держателей облигаций SOCAR зачислена первая в 2025 году купонная выплата в размере 1 млн 125 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, очередная купонная выплата по облигациям состоится 1 мая 2025 года.

По итогам 13-й купонной выплаты, облигации SOCAR, обладающие статусом наиболее востребованных корпоративных ценных бумаг на местном фондовом рынке, принесли своим владельцам доход в размере 14 млн 625 тыс. долларов (общий доход по итогам периода обращения составит 22,5 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке SOCAR İstiqrazları sahiblərinin qazancı 14 milyon dolları ötüb

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