Доходы владельцев облигаций SOCAR превысили $14 млн

3 февраля на счета держателей облигаций SOCAR зачислена первая в 2025 году купонная выплата в размере 1 млн 125 тыс. долларов США.

3 февраля на счета держателей облигаций SOCAR зачислена первая в 2025 году купонная выплата в размере 1 млн 125 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, очередная купонная выплата по облигациям состоится 1 мая 2025 года.

По итогам 13-й купонной выплаты, облигации SOCAR, обладающие статусом наиболее востребованных корпоративных ценных бумаг на местном фондовом рынке, принесли своим владельцам доход в размере 14 млн 625 тыс. долларов (общий доход по итогам периода обращения составит 22,5 млн долларов).