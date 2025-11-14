Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 15:21
    Доходы населения Азербайджана выросли почти на 8%

    В январе-октябре текущего года номинальные денежные доходы населения Азербайджана составили 73 млрд 705,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период номинальные денежные доходы на душу населения выросли на 7,7% - до 7 197 манатов.

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

