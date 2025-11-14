Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 14 noyabr, 2025
- 15:13
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 73 milyard 705,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,1 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,7 % artaraq 7 197 manata çatıb.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32
Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilirSosial müdafiə
15:31
Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilibİnfrastruktur
15:29
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblarFutbol
15:28