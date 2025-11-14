İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:13
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 73 milyard 705,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,1 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,7 % artaraq 7 197 manata çatıb.

    nominal gəlirlər Dövlət Statistika Komitəsi
    Доходы населения Азербайджана выросли почти на 8%

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti