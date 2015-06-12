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    ​Доходы населения Азербайджана выросли на 6%

    После выплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 14,6 млрд. манатов

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года доходы населения Азербайджана выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 16,2 млрд. манатов. Доходы на душу населения выросли на 4,5%. 

    Об этом заявили Report в Государственном комитете статистики.

    За этот период 73,9% доходов были направлены на конечное потребление, 9,6% - на налоги, социальное страхование и добровольные членские взносы, 14% - на накопление.

    После выплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 14,6 млрд. манатов, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом.

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