Доходы населения Азербайджана возросли почти на 10%

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март доходы населения Азербайджана в номинальном выражении составили 12 533,3 млн манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доходы на душу населения составили 1 280,5 маната. После выплаты всех обязательных и добровольных платежей в распоряжении населения осталось 11 582,2 млн манатов или на 10,2% больше средств, чем в прошлом году.