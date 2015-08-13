Доходы населения Азербайджана в этом году выросли более чем на 6%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года доходы населения Азербайджана выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 23,6 млрд. манатов. Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 2 484,1 манатов или 354,9 манатов в месяц.

Темпы роста доходов на душу населения превысили инфляцию на 1,4 процентных пункта и составили 5,1%

За этот период 74,1% доходов были направлены на конечное потребление, 9,3% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,6% - на погашение процентов по кредитам, 14,0% - на накопление.

В распоряжении населения осталось 21,4 млрд. манатов, что на 6,5% превысило показатель предыдущего года.