Доходы и расходы аппарата Минцифры в 2024 году сократились почти на 6%

Доходы и расходы аппарата Минцифры сократились в прошлом году

Доходы аппарата Министерства цифрового развития и транспорта составили в 2024 году 101,142 млн манатов, а расходы - 101,182 млн манатов, что на 5,9% и 5,7% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В прошлом году доходы аппарата от средств, выделенных из госбюджета, составили 79,882 млн манатов (на 14,2% меньше, чем в предыдущем году), а доходы от биржевых операций - 21,259 млн манатов (на 47,4% больше).

За отчетный период расходы ведомства на заработную плату и обязательные отчисления на государственное социальное страхование составили 5,435 млн манатов (на 0,9% меньше), финансовая помощь и прочие трансфертные расходы - 94,58 млн манатов (на 6,3% меньше), стоимость использованных материалов - 101 тыс. манатов (на 29,5% больше), амортизационные расходы - 111 тыс. манатов (на 15,6% больше), а прочие операционные расходы - 954 тыс. манатов (на 23,7% больше).