Доходы госбюджета по линии налоговой службы выросли на 3%

Поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в январе–августе этого года составили 11 млрд 561,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнение налоговых поступлений превысило прогноз на 5,4%.

Напомним, в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 74,6 % этого объема.