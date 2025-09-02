    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Доходы госбюджета по линии налоговой службы выросли на 3%

    Поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в январе–августе этого года составили 11 млрд 561,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Исполнение налоговых поступлений превысило прогноз на 5,4%.

    Напомним, в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 74,6 % этого объема.

