Доходы бюджета Азербайджана в этом году могут стать самыми высокими за всю историю независимости

Доходы бюджета Азербайджана в этом году могут стать самыми высокими за всю историю независимости

В пересмотренном законопроекте доходы государственного бюджета на 2023 год достигли самого высокого уровня за всю историю независимости, прогнозные показатели по основным компонентам доходов были выше по 14 источникам и ниже по 1 источнику, по 6 источника

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В пересмотренном законопроекте доходы государственного бюджета на 2023 год достигли самого высокого уровня за всю историю независимости, прогнозные показатели по основным компонентам доходов были выше по 14 источникам и ниже по 1 источнику, по 6 источникам остались стабильными. Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2023 год". В документе говорится, что на момент пересмотра доходы бюджета прогнозировались в размере 33 779,5 млн манатов, что, являясь самой большой суммой за всю историю независимости, на 9,8% больше утвержденного показателя. Ожидается, что основная часть предусмотренного увеличения доходов пересмотренного государственного бюджета в размере 3 005,5 млн манатов будет обеспечена за счет увеличения налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость и трансфертов из ГНФ. Подпишитесь на наш Telegram канал