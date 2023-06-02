Доходы бюджета Азербайджана в этом году могут стать самыми высокими за всю историю независимости

В пересмотренном законопроекте доходы государственного бюджета на 2023 год достигли самого высокого уровня за всю историю независимости, прогнозные показатели по основным компонентам доходов были выше по 14 источникам и ниже по 1 источнику, по 6 источникам остались стабильными.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2023 год".
В документе говорится, что на момент пересмотра доходы бюджета прогнозировались в размере 33 779,5 млн манатов, что, являясь самой большой суммой за всю историю независимости, на 9,8% больше утвержденного показателя.
Ожидается, что основная часть предусмотренного увеличения доходов пересмотренного государственного бюджета в размере 3 005,5 млн манатов будет обеспечена за счет увеличения налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость и трансфертов из ГНФ.