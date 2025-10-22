Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Доходы бюджета Азербайджана от нефтегазового сектора выросли на 7%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 15:16
    Доходы бюджета Азербайджана от нефтегазового сектора выросли на 7%

    За январь–сентябрь 2024 года поступления в государственный бюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 14 млрд 149,6 млн манатов, что на 7,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, доля нефтегазового сектора в общих доходах бюджета за отчетный период достигла 48,6%.

    Из этой суммы 23,2% (или 3,29 млрд манатов) поступило по линии налоговых органов, а 76,8% (или 10,86 млрд манатов) - в виде трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

    Согласно данным, из налоговых поступлений 53,2% (1,75 млрд манатов) обеспечены налогом на прибыль по проекту "Шахдениз", 39,3% (1,29 млрд манатов) - налогами, уплаченными ГНКАР (SOCAR), а 7,6% (248,8 млн манатов) - налогами Азербайджанской международной операционной компании.

    госбюджет Азербайджана поступления нефтяной сектор Минфин
    Azərbaycanda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 7 %-dən çox artıb

