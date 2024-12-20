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Доходы американцев в ноябре выросли слабее ожидаемого прогноза

Доходы американцев в ноябре выросли слабее ожидаемого прогноза В ноябре доходы населения США выросли на 0,3% к октябрю, а расходы увеличились на 0,4%.
Финансы
20 декабря 2024 г. 18:33
Доходы американцев в ноябре выросли слабее ожидаемого прогноза

В ноябре доходы населения США выросли на 0,3% к октябрю, а расходы увеличились на 0,4%.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Минторговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Bloomberg и Trading Economics.

В октябре, по пересмотренным данным, доходы увеличились на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее, расходы - на 0,3%, а не на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в ноябре повысился на 0,1% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали подъема на 0,2% и 2,5% соответственно. В октябре помесячный рост составил 0,2%, годовой - 2,3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,1% м/м после роста на 0,3% месяцем ранее. Консенсус Trading Economics предполагал повышение на 0,2%.

В годовом выражении рост индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в ноябре остался на уровне 2,8%. Это максимальные темпы с апреля. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 2,9%.

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