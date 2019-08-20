 Наверх

Доходы мобильных операторов Азербайджана достигли полмиллиарда манатов в этом году

Доходы мобильных операторов Азербайджана достигли полмиллиарда манатов

За январь-июль этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 1 196,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 72,2% пришлось на сектор населения.

За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На долю негосударственного сектора пришлось 82,8% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 497 млн манатов или 41,5% доходов от услуг связи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!