До завершения компании AccessBank по случаю 100-летия АДР осталось 10 дней

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В рамках выгодной кредитной кампании в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, AccessBank начал обратный отсчёт. Так, до завершения кампании осталось всего 10 дней.

Клиенты, взявшие бизнес-кредиты или кредиты наличными до 31 мая, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 100 дней и получить в ПОДАРОК сумму процентов за последние 100 дней кредитного срока.

Спешите максимально воспользоваться оставшимися 10-ю днями - расширяйте свой бизнес и реализуйте свои давнишние мечты вместе с AccessBank-ом.

Подробную информацию можно получить также на страницах Банка на Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.