Для превращения Азербайджана в региональный финансовый центр названы 6 предпосылок

В Азербайджане формируются условия для превращения страны в региональный финансовый центр.

В Азербайджане формируются условия для превращения страны в региональный финансовый центр.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

По ее словам, этот потенциал обусловлен шестью предпосылками. Во-первых, Азербайджан занимает уникальное положение на пересечении ключевых евразийских транспортных путей с севера на юг и с востока на запад.

"С одной стороны, Азербайджан находится в центре Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот проект, соединяющий восток и запад Евразийского континента, реализуется совместно с Казахстаном, Турцией и Грузией. С другой стороны, Азербайджан занимает центральное положение рядом с транспортным коридором Север-Юг, ориентированное на развитие торговли со странами Южной Азии. В то же время в Азербайджане имеется вся необходимая транспортно-логистическая инфраструктура, а именно воздушные, железнодорожные, трубопроводные и морские пути", - отметила Г. Хайдаршина.

Во-вторых, расширение транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать созданию новых производств, в том числе высокотехнологичных предприятий, расположенных вблизи ключевых транспортных узлов. По ее мнению, хорошим примером является построенный в 2019 году SOCAR завод по производству карбамида в Сумгайытском химико-промышленном парке, который в 2022 году начал экспорт азотных удобрений в Индию. Кроме того, на западе Азербайджана будет создано новое крупное предприятие по производству алюминиевой продукции. На первом этапе инвестиции составят 132 млн долларов США.

"Мы также отмечаем, что большие запасы нефти и газа в сочетании с близостью к транспортным коридорам повышают значимость Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Евразии", - считает главный экономист Газпромбанка.

В-третьих, Азербайджан превращается в евразийский цифровой хаб. Национальный интернет-провайдер AzerTelecom реализует масштабную программу под названием "Азербайджанский цифровой хаб". Программа направлена на то, чтобы в конечном итоге превратить Азербайджан из импортера цифровых услуг в крупнейший экспортер в регионе, в котором проживает четверть населения мира (Ближний Восток, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия). Эта программа реализуется в партнерстве с еще более крупным проектом Digital Silk Way, в котором Азербайджан участвует совместно с Казахстаном и Туркменистаном. Реализация этого проекта ускорит передачу данных между странами Центральной Азии, Китая и Европы.

В-четвертых, Азербайджан делает упор на развитие IT-сектора при содействии государственных программ. "При государственной поддержке реализуются три направления развития IT-сектора, а именно создание финансовых технологий, обеспечение кибербезопасности (Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана создана в 2022 году) и развитие IT-аутсорсинга в Азербайджане с привлечением иностранных программистов и других работников отрасли. Цель состоит в том, чтобы превратить Азербайджан в региональный центр аутсорсинга IT-услуг, что также поможет укрепить его роль в евразийском пространстве", - считает Г. Хайдаршина.

В-пятых, Азербайджан активно развивает стартап-экосистему при поддержке ведущих стран в этой области. В 2021 году стартовала государственная программа развития стартап-экосистемы. В рамках этой программы для стартапов введен льготный налоговый режим, предусматривающий освобождение от уплаты налога на прибыль и НДС. Кроме того, в стране созданы и успешно работают проект StartUp School, а также IT-школы при крупных вузах.

И наконец, последней предпосылкой является улучшение показателей индекса цифрового развития в Азербайджане. Согласно индексу развития цифровой инфраструктуры ООН, за последние 10 лет Азербайджан поднялся на 10 позиций в рейтинге среди 193 стран и в 2022 году занял 80-е место.

"Таким образом, учитывая, что для создания масштабной межрегиональной транспортно-логистической инфраструктуры, а также новых производств требуется расширенный охват финансовых услуг, поддерживаемых развитой цифровой инфраструктурой, и Азербайджан демонстрирует все предпосылки для того, чтобы стать региональным финансовым центром", - подчеркнула представитель Газпромбанка.