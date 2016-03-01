​Дивиденды размещенных в банках Азербайджана банковских вкладов освобождаются от подоходного налога сроком на 3 года

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, с 1 февраля 2016 года от подоходного налога сроком на 3 года освобождаются годовые процентные доходы, выплачиваемые по вкладам физических лиц местными банками или филиалами иностранных банков в Азербайджанской Республике, а также выплачиваемые эмитентами дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам.