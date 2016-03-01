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    ​Дивиденды размещенных в банках Азербайджана банковских вкладов освобождаются от подоходного налога сроком на 3 года

    Глава государства подписал закон в связи с этим

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправки в Налоговый кодекс.

    Как сообщает Report, с 1 февраля 2016 года от подоходного налога сроком на 3 года освобождаются годовые процентные доходы, выплачиваемые по вкладам физических лиц местными банками или филиалами иностранных банков в Азербайджанской Республике, а также выплачиваемые эмитентами дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам. 

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