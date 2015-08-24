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    Директор департамента Bank Technique подал в отставку

    Генеральный директор банка и директор департамента Камран Ахундов подал в отставку

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Генеральный директор ОАО Bank Technique, директор департамента развития бизнеса Камран Ахундов подал в отставку по собственному желанию. Об этом Report сообщили в отделе PR и маркетинга банка. 

    Как сообщили в банке, К.Ахундов подал в отставку сегодня и пока на его место никого не назначили. 

    Отметим, что К.Ахундов в 2005-2012 гг. работал на должности специалиста служебного отдела Международного банка Азербайджана, и поднялся по служебной лестнице до заместителя руководителя департамента розничного бизнеса. С июня 2012 года до сегодняшнего дня он работал в Bank Technique и занимал должности генерального директора, директора департамента. 

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