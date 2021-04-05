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Деятельность Счетной палаты охватила 9,3 млрд манатов

Деятельность Счетной палаты охватила 9,3 млрд манатов В отчетном году контрольными мерами были охвачены средства на общую сумму 9 279,1 млн манатов
Финансы
5 апреля 2021 г. 14:46
Деятельность Счетной палаты охватила 9,3 млрд манатов

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19), меры финансового контроля, осуществляемые Счетной палатой Азербайджана, были расширены за счет государственных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет о деятельности организации за прошлый год.

В документе говорится, что охват проведенных в 2020 году контрольных мероприятий был шире, чем в предыдущем году как по сумме, так и по источникам. В отчетном году контрольными мерами были охвачены средства на общую сумму 9 279,1 млн манатов, значительная часть которых пришлась на 2019 год.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının ötənilki fəaliyyəti 9,3 milyard manat vəsaiti əhatə edib

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