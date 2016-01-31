Девять банков Ирана будут подключены к системе SWIFT в понедельник

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Девять иранских банков будут подключены к системе всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT в понедельник 1 февраля. Об этом заявил в воскресенье глава Центрального банка Ирана Валиулла Сейф, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Еще девять иранских банков будут вновь подключены к системе SWIFT рано утром в понедельник", - приводит телеканал Press TV слова руководителя Центробанка Ирана. В числе финансовых учреждений, которые завтра получат доступ к связи с банками по всеми миру и смогут начать осуществление межбанковских операций сам Центральный банк Ирана, Melli Iran, Tejarat, Mellat, Банк промышленности и шахт, Почтовый банк Ирана, Sepah, Банк экспортного развития, а также Refah Kargaran. Ранее в январе доступ к SWIFT уже получили два государственных банка Ирана - Maskan и Keshavarzi, а также частные банки Dey, Saman, Pasargad, и Parsian.

При этом Валиулла Сейф отметил, что ранее иранские банки уже получили возможность открытия аккредитивов со дня начала реализации ядерного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных челнов СБ ООН и Германия), объявленной 16 января.

В тот же день такие операции можно было осуществлять в банках государств Персидского залива, а на следующий день - в европейских банках. С началом имплементации ядерной сделки с Ирана были сняты санкции, ограничивающие его банковские операции с международными финансовыми институтами, в том числе через систему SWIFT, доступ к которой был ограничен около 30 иранским банкам с 2012 года.