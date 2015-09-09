​Девальвация турецкой лиры продолжится - ПРОГНОЗ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Британская инвестиционная компания Ebury Partners прогнозирует, что к концу 2015 года национальная валюта Турции ослабеет еще на 2,3% и ее курс по отношению к доллару США достигнет 3,10 TRY/USD. Отметим, что согласно результатам мониторинга, проведенного агентством Bloomberg среди 39 валютных аналитиков, именно инвестиционная компания Ebury Partners за последний год давала наиболее точные прогнозы курса турецкой лиры.

Аналитическая группа Report отмечает, что тенденция к ослаблению турецкой лиры продолжится в течение ближайшего года. Решение о проведении новых выборов из-за невозможности формирования правительства после последних парламентских выборов в Турции, террористические акты на востоке страны, приведшие к человеческим жертвам, экономическая ситуация в Китае, ожидания повышения ключевой ставки США к концу года, продолжающийся процесс вывода инвестиций с финансовых рынков таких развивающихся стран как Турция (emergency markets) с начала этого года привели к резкому ослаблению турецкой лиры. Так, если на начало года курс составлял 2,33 TRY/USD, сейчас он превысил уровень в 3 доллара. В итоге, национальная валюта в этом году подверглась 30%-ной девальвации.

Эксперты Report прогнозируют, что правящая партия навряд ли в очередной раз одержит победу на запланированных в ноябре этого года повторных выборах в Турции. В этом месяце ожидается повышение учетной ставки США Федеральной резервной системой (ФРС), что приведет к еще большему укреплению доллара на мировых валютных рынках. Эти два фактора могут способствовать повышению курса доллара до отметки 3,20-3,30 TRY/USD.

Еще одним фактором, способствующим росту курса, может стать выросший дефицит внешнеторгового баланса Турции. Центробанк Турции считает, что с ростом курса сократится импорт и увеличится экспортный потенциал. Рост курса обусловлен также оттоком "горячих" денег с финансовых и капитальных рынков Турции в развитые страны с меньшими рисками. В частности, с повышением ключевой ставки США ожидается приток инвестиций в эту страну. С учетом постепенного повышения ключевой ставки США в течение ближайших 5-8 лет, развивающиеся страны, в частности, имеющие проблему ликвидности финансовые рынки таких стран как Турция, в этот период ждут тяжелые испытания. В итоге, прогнозируется поэтапный рост курса TRY/USD. Этот процесс продолжится до тех пор, пока "горячие" деньги не вернутся на развивающиеся рынки.