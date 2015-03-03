​Девальвация национальной валюты Азербайджана предотвратит отток капитала за рубеж - АНАЛИЗ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Девальвация национальной валюты окажет влияние на доходную и расходную часть государственного бюджета Азербайджана.

Аналитическая группа Report отмечает, что доходы госбюджета Азербайджана на 2015 год утверждены в размере 19,438 млрд. манатов, расходы - 21,1 млрд. манатов. В результате девальвации маната параметры бюджета в долларовом выражении сократились приблизительно на 35%. Несмотря на то, что показатели бюджета в номинальном выражении не изменились, в долларовом эквиваленте сократились.

Анализ показал, что основу бюджетных доходов составляют налоги и таможенные пошлины, а также трансферты из Госнефтефонда. По первоначальным расчетам, в результате падения курса маната ожидается номинальное сокращение таможенных поступлений, однако при расчете пошлин в иностранной валюте, поступления в манатном выражении останутся стабильными. То есть, даже если объем импортируемых в страну товаров сократится, пошлины в валюте помогут сбалансировать манатные поступления. Однако реальные таможенные поступления в долларах сократятся.

С налоговыми поступлениями сложится еще более напряженная ситуация. Сокращение объема импорта, в целом, реальное снижение заработных плат, снизит потребность на импортируемые товары. Временное регулирование цен на местные товары в дальнейшем сменится их подорожанием и совокупный спрос уменьшится. Это окажет отрицательное воздействие на торговые объекты. Кроме того, государство объявило о приостановке ряда инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, повлияет на доходы населения и налоговые выплаты. Таким образом, на фоне сокращения бюджетных доходов для финансирования расходов потребуется увеличение трансферта из Нефтяного фонда.

Анализ расходной части бюджета показал, что экономия по некоторым статьям неизбежна. Строительные расходы составляют около 7 млрд. манатов. В начале года уже было объявлено о сокращении расходов и не исключено, что больше всего экономия затронет строительную сферу. Если стоимость нефти до конца года останется на нынешнем уровне, ожидается сокращение расходов на 2 млрд. манатов, таким образом, совокупные расходы составят 19 млрд. манатов.

В итоге, с учетом потерь прогнозируется сокращение налоговых поступлений с 7 млрд. манатов до 6 млрд. манатов, уменьшение трансфертов из Госнефтефонда с 10,388 млрд. манатов до 8,5 млрд. манатов. То есть в долларовом выражении, трансферты уменьшаться с 13,2 млрд. долларов до 8,5 млрд. долларов. Фактически, государство сэкономит 5 млрд. долларов.

Девальвация национальной валюты также ощутимо повлияет на платежный баланс. Если проанализировать данные платежного баланса Центрального банка за три квартала 2014 года, становится ясно, что, несмотря на стоимость нефти в 110 долларов за баррель в этот период, профицит составлял 1,017 млрд. долларов. Доходы от экспорта в нефтегазовом секторе в тот период составили 7 млрд. долларов. Если учесть, что на сегодняшний день стоимость нефти находится на уровне 60 долларов, доходы от экспорта в нефтегазовом секторе сократятся на 47% - до 3,7 млрд. манатов.

В результате девальвации ожидается незначительное сокращение объемов импорта. Так, если в III квартале импорт в ненефтяном секторе составил около 2 млрд. манатов, после девальвации ожидается снижение этих показателей почти на 20% - до 1,6 млрд. долларов. Таким образом, ожидаемый дефицит платежного баланса по итогам первого квартала 2015 года составит 2 млрд. долларов. В течение года ожидается отток капитала из страны в объеме 8 млрд. долларов.

Таким образом, хотя девальвация предотвратит отток валюты за рубеж и сокращение резервов, однако, приведет к сокращению темпов экономического роста и повышению инфляции.