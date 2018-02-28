Deutsche Bank: Курс доллара должен падать

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Хотя данные, демонстрирующие резкое ухудшение состояния с торговым дефицитом США в январе, являются негативными для доллара, рынки сосредоточились на комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом написал Джордж Саравелос, сопредседатель отдела исследований рынков в Deutsche Bank в записке для клиентов.

"Наша центральная предпосылка в этом году заключается в том, что ослабление доллара перед лицом высоких доходностей имеет под собой все основания, если картина финансовых потоков ухудшается. Ухудшающийся текущий счет с более медленным притоком портфельных инвестиций - идеальное сочетание для продолжения тенденции ослабления доллара", - пишет он.

Отметим, что в январе торговый дефицит США составил 74,4 млрд долларов. Месяцем ранее этот показатель составил 71,58 млрд долларов.