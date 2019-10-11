Держатели облигаций SOCAR получат очередные процентные выплаты

Двенадцатая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR состоится 17 октября. Общий доход владельцев облигаций составит 15 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, на счет Национального депозитария в ЦБА уже переведено 1,25 млн долларов в расчете 12,5 долларов за каждую облигацию.

Напомним, что годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов составляет 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.

Высокая доходность и ликвидность, простота операций купли-продажи (даже облигации в 1 миллион долларов можно продать всего за час), своевременные выплаты процентов и гарантия выкупа компанией SOCAR по номинальной цене– основные особенности облигаций SOCAR.

Владельцы облигаций SOCAR могутпривлечь краткосрочные кредиты на выгодных условиях через операции REPO или, заложив облигацию в Национальном депозитарном центре, взять манатный кредит под 15-16% в соответствующем банке сроком до 2 лет. В этом случае владельцы облигаций не теряют свой 5%-ый годовой доход и фактическая процентная ставка привлеченного кредита снижается до 9-10%.

Напомним, что облигации SOCAR являются самыми торгуемыми корпоративными ценными бумагами на Бакинской фондовой бирже. Их можно приобрести в центрах службы ASAN №1 и 5.