​Депутаты выразили недовольство новыми таможенными ограничениями

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На сегодняшний день население Азербайджана столкнулось с проблемой конвертации наличных манатов в доллары.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Эльмира Ахундова на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса: "Хотя Центробанк установил валютный курс, в банках невозможно найти доллары. Население не может конвертировать манаты в доллар в банках. Однако на "черном рынке" они есть. Эти операции нужно остановить".

"Избирателей больше всего волнует вопрос микрокредитов. В России Конституционный суд поддержал население, выдвинув предложение о погашении кредитов по низкому курсу. У нас тоже надо принять схожее решение и известить об этом население. Люди в напряжении, это следует учесть", - сказала депутат.

Она также отметила значение устранения таможенных ограничений для развития предпринимателей: "Мы опять вернули таможенное ограничение. Распространяются слухи о повышении таможенных пошлин. На зарубежные газеты и журналы ввели НДС в размере 18%. Их подписчиками являются, в основном, представители интеллигенции. Это решение лишило эту прослойку духовной пищи".

Спикер Октай Асадов в ответ на заявление депутата о решении Конституционного суда России сообщил, что это решение не выполняется: "Если вы поинтересуетесь, то увидите, что это решение не выполняется".